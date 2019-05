11-05-2019, Martin Nuver - 112Gr.

KNRM rukt uit voor man overboord

Eemshaven - De KNRM is zaterdagmiddag tijdens de open dag uitgerukt voor een man overboord.

Halverwege de middag werden de Duitse SAR, de KNRM van de Eemshaven en Lauwersoog opgeroepen. Volgens de meding was bij Noordpolderzijl werd een boot gevonden waar niemand aan boord was. Na een zoekactie werd een persoon gevonden. Deze persoon was koud, maar maakt het naar omstandigheden goed.