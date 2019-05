12-05-2019, Martin Nuver - 112Gr. & Rtvnoord.nl bron

Man heeft `engeltje`bij zich na overboord slaan

Eemshaven - De KNRM was zaterdagmiddag tijdens de open dag uitgerukt voor een man overboord.Halverwege de middag werden de Duitse SAR, de KNRM van de Eemshaven en Lauwersoog opgeroepen.

Een kwartier na het opschalen komt er een bericht: de vermiste persoon is in goede gezondheid aangetroffen.'De man was tijdens werkzaamheden aan de fok na een onverwachte beweging van het jacht te water geraakt', zegt Knol namens de KNRM. 'Hij was wel gezekerd met een lifeline maar kon niet meer aan boord van zijn jacht komen.' Meldt Rtvnoord.nl

'Hij besloot de lifeline los te maken in de hoop het trappetje aan de achterzijde van het jacht te kunnen grijpen. Toen dit mislukte is de man naar de Duitse kust gezwommen. Bij Campen kwam hij aan land en meldde zich daar bij Bremen Rescue.'

