11-05-2019,

Dag van de Garnaal weer druk bezocht (Video)

Lauwersoog - De dag van de Garnaal van zaterdag op Lauwersoog heeft ruim drieëntwintig duizend bezoekers getrokken. “Betere promotie kun je niet hebben”, was één van de vele positieve reacties die op social-media werd gegeven.

En dat was het ook, de gigantische voorraden verse vis en garnalen ging snel over de toonbank. Ook deze editie was weer een groot succes, dat was de conclusie van het bestuur van Stichting Promotie Lauwersoog.

Zaterdag 11 mei werd de officiële opening gehouden met een vlootschouw, waarna de Garnalenkoningin een toespraak hield op het grote podium in de visafslag. Daarna kon iedereen genieten van alle activiteiten op Lauwersoog.



Lauwersoog en Zoutkamp zijn gezamenlijk toonaangevend in garnalenaanvoer. Er is het afgelopen jaar genoeg gebeurd in garnalenland en ook in de komende jaren staat er nog genoeg op de kaart. Bedreigingen alom: gesloten gebieden op zee, aanland plicht, windmolenparken, boorplatforms, kabels en gasleidingen enzovoort, enzovoort. De zee wordt steeds kleiner voor de visserman en die visserman wordt steeds vaker gezien als “verstoorder van het ecosysteem op zee”, wat een pertinent onjuist beeld is. Een overvloed aan garnalen werd in het jaar 2018 en nog steeds naar de haven van Lauwersoog gebracht. De zee zit vol, en dat terwijl in 2017 er maar weinig vangst was. Dit drukt de kiloprijs, waardoor momenteel voor kostprijs wordt gevist.

Op de Dag van de Garnaal konden de vele bezoekers zelf zien, proeven en beleven; alles van de maritieme sector, en centraal de visserij, werd uit de kast gehaald! Zo kon men mee varen op diverse garnalenkotters en de Gebr. Luden, een rit maken in het reuzenrad of genieten van verse vis en garnalen! En dat werd volop gedaan. De verse vismarkt was onvoorstelbaar in trek. Iedereen liet zich de gebakken scholfilet goed smaken. Maar ook de garnalen, schar en haring waren bijna niet aan te slepen. De gehele dag werden de garnalen gepeld door medewerkers van Visserijmuseum Zoutkamp.

Dit jaar was ook het 50-jarig jubileumjaar van het Lauwersmeer. Daar werd speciaal een foto-expositie ingericht met oude foto’s van Lauwersoog. Ook de reddingsbootdag van de KNRM station Lauwersoog trok ongekende belangstelling. Maar ook de braderie, shantykoren festival en rondvaarten was zeer in trek. Samen met nog vele activiteiten werd de Dag van de Garnaal een echt dagje uit voor het hele gezin!

Stichting Promotie Lauwersoog spreekt over een ongekend succes. “Alles verliep prima en zonder incidenten. Ook de pendeldienst van en naar de haven werd zeer goed beoordeeld. Een dergelijk evenement is alleen mogelijk dankzij de steun van talloze sponsoren en vrijwilligers. De stichting wil dan ook iedereen die een bijdrage heeft geleverd om deze dag tot een succes maken hartelijk bedanken.