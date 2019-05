11-05-2019, Joey Lameris - 112Groningen.nl

Motorrijder botst op auto

Groningen - Bij een ongeval tussen een auto en een motor is zaterdagmiddag een persoon gewond geraakt.

Rond 13 uur werden de hulpdiensten opgeroepen voor een aanrijding letsel op de Van Ketwichverschuurlaan nabij de kruising bij de Verlengde Hereweg.



Vermoedelijk is de motorrijder ten val gekomen waarna deze is doorgeschoven en tegen de auto tot stilstand kwam. De motorrijder is ter controle meegenomen naar het ziekenhuis.