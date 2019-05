11-05-2019, Jelte Haumersen 112Gr.

Truck evenement weer groot succes

Niebert - Op zaterdag 11 mei j.l was er weer het jaarlijkse truckers evenement in het Westerkwartier georganiseerd door de Nienoord truckers.

Tijdens deze dag rijden chauffeurs met een persoon met beperking aanboort een tocht door het Westerkwartier, dit jaar reden er meer dan 200 vrachtwagens mee tijdens dit evenement. De tocht was ca. 45 kilometer lang. Langs de route stonden veel mensen de grote colonne te bewonderen. Veel chauffeurs hadden erg hun best gedaan om hun wagen mooi te laten glimmen.

Na afloop van de toch kon iedereen nog een kijkje nemen bij wegrestaurant "In de Klaver" in Niebert. Daar stonden wat vrachtwagens mooi opgesteld. Ook was er voor iedereen wat te doen op het terrein. Zo waren er optredens en verschillende demonstraties.