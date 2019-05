11-05-2019, Jordi Haverdings infoleek.nl & Marc Zijlstra 112Gr.

Brandweer Heerenveen wint gewestelijke brandweerwedstrijd in Leek

Leek - Diverse brandweerteams hebben zaterdag tijdens de gewestelijke brandweerwedstrijd in Leek hun snelheid, creativiteit en vakkennis getoetst.

De wedstrijd van vandaag is gewonnen door het Friese brandweerkorps Heerenveen. Op nummer twee is geëindigd korps Loppersum en op nummer drie het Drentse korps Beilen. De rest van de uitslag zie je hieronder:

4. Koudum

5. Westerbork

6. Wagenborgen

7. Winschoten

8. West Wieringen

9. Meppel

10. Delfzijl

Inzet bij Landgoedboerderij Oosterheerdt

De wedstrijdlocatie van deze wedstrijd was bij de Landgoedboerderij Oosterheerdt in Leek. Er werd brand gemeld in de boerderij met daarbij rookontwikkeling aan de achterzijde van het gebouw. De brandweerteams kwamen met spoed ter plaatse waarna ze aan een vakkundige jury moesten laten zien hoe ze deze klus gingen klaren.

Bij aankomst van de brandweer vertelde één van de in paniek zijnde vrijwilligers dat er nog 2 of 3 van zijn vrienden in de houtkloverij en de werkplaats aan het werk zijn. Binnen woedt een kleine brand in een bult gekloofd hout die veroorzaakt is door een ontplofte accu van een accuboormachine.

Titel landskampioen



Uiteindelijk moest de brand geblust worden en moesten de drie slachtoffers zo snel mogelijk uit de boerderij bevrijd worden. Dit alles levert een aantal punten op waarmee een score bepaald werd. Door een sportieve competitie wordt er gestreden om de titel van landskampioen.