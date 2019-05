12-05-2019, Erik Tillema, ingezonden

Jeugdbrandweer Delfzijl met twee ploegen naar de halve finale

Heerhugowaard - Zaterdag 11 mei heeft de jeugdbrandweer van Delfzijl met twee ploegen deelgenomen aan de kwalificatiewedstrijden in Heerhugowaard.

Bij de junioren (11-15 jaar) betrof het scenario een binnenbrand in een clubhuis van de scouting welke geblust moest worden. De aspiranten HD (15-18 jaar) kregen een brandmelding in een bedrijfspand. Hier was brand ontstaan in een openhaard welke via de schoorsteen was doorgeslagen naar de bovengelegen verdieping.

De junioren werden bij de prijsuitreiking beloond met een nette 2e plaats en hadden daarnaast de beste aanvalsploeg. De aspiranten sleepten een verdiende 3e plaats binnen en hadden de beste pompbediende en een gedeelde beste aanvalsploeg en bevelvoerder. Met deze prestatie zijn beide jeugdploegen door naar de halve finale op 22 juni in Wageningen.