13-05-2019, Marc Zijlstra 112G. & Mark Heikens

Ongeval met letsel Zwaagweg in Woldendorp (Video)

Woldendorp - Aan de Zwaagweg in Woldendorp is maandagmorgen om 11:30 uur een ernstig ongeval geweest. Omstanders schoten gelijk te hulp.

Een vrouw bleek met haar fiets te zijn gevallen en kwam vermoedelijk tegen een stoeprand, de toedracht van de val is nog onduidelijk. De Voa doet onderzoek naar de toedracht. Niemand heeft duidelijk gezien wat er gebeurt was. Politie, ambulance en traumahelikopter kwamen ter plaatse voor medische hulp. De VOA stelt een onderzoek in. Om 12:00 uur ging de ambulance met spoed naar een ziekenhuis. De weg is afgezet. Om 12:25 uur werd de arts die in de ambulance meeging vanaf het dak van het UMCG gehaald met de traumahelikopter. Tips 09008844 Tv Noord meldt