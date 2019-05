13-05-2019, Martin Nuver & Robbin Brons & ingezonden vuur foto

Auto door brand verwoest

Groningen - Op de Europaweg boven het Winschoterdiep in de stad is maandagmiddag om 16:25 uur een bestelbusje in de brand gevlogen. De oorzaak is onbekend. Er was veel rookontwikkeling.