14-05-2019

Poging brandstichting: Autobrand snel geblust

Beerta - Op de Parallelweg in Beerta heeft maandagavond om 23:30 uur korte tijd een brandje gewoed bij een auto naast een woning.

De gealarmeerde agenten hebben na aankomstmet een emmer water de brand geblust en wisten erger te voorkomen

Brandstichting wordt niet uitgesloten. Sporen wijzen daarop. Heeft u info of wat gezien dat verdacht is bel dan de politie via 09008844.