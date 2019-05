14-05-2019, Marc Zijlstra & Mark Heikens - 112Groningen.nl

Brandweer blust brand in bouwcontainer

Wagenborgen - De brandweer is maandagnacht even voor vier uur opgeroepen voor een brand in een bouwcontainer aan de Kerkstraat in Wagenborgen.

Bij aankomst van de brandweer stond een bouwcontainer gevuld met afval in de brand. De brandweer had het vuur snel onder controle. Over de oorzaak van de brand, is nog niks bekend.