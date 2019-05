14-05-2019, Facebook Politie Groningen

Getuigen gezocht van geweldsincident Pleiadenlaan

Groningen - Zaterdagmiddag 11 mei heeft er een geweldsincident plaatsgevonden aan de Pleiadenlaan te Groningen. De politie is dringend op zoek naar getuigen van dit incident.

11 mei omstreeks 14.45 uur kregen zij een melding van een geweldsincident. Dit zou plaatsvinden op de Pleiadenlaan ter hoogte van het winkelcentrum Paddepoel. Toen zij ter plaatse kwamen bleek al snel dat het incident begonnen zou zijn in het winkelcentrum en zich daarna heeft verplaatst naar de Pleiadenlaan.

De politie is nu op zoek naar getuigen. Heb je informatie over dit geweldsincident of heb je vlak voor of na dit incident misschien iets gezien of gehoord dat hiermee te maken kan hebben? Of heb je camerabeelden? Neem dan contact op via het telefoonnummer 0900-8844. Anoniem kan ook via 0800-7000.

(Vermeld dan ons nummer 2019119097)