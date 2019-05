14-05-2019, Marc Zijlstra 112G.

Kleine brand op balkon flatwoning

Appingedam - Op de George van Saksenlaan in Appingedam is dinsdagmiddag om 15:30 uur een kleine brand geweest op een balkon van een woning.

De bewoner werd even door ambulancepersoneel gecontroleerd omdat hij rook in zou hebben geademd. De situatie was snel onder controle.