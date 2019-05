14-05-2019, Oogtv.nl (Bron)

Kamervragen over Paddepoelsterbrug

Groningen - D66-kamerlid Rutger Schonis heeft dinsdagmiddag schriftelijk Kamervragen gesteld aan minister van Nieuwenhuizen-Wijbenga van Infrastructuur en Waterstaat over het uitblijvende herstel van de Paddepoelsterbrug. Zegt Oogtv.nl

Schonis vroeg de minister onder andere om op korte termijn, samen met de gemeentebesturen, tot een oplossing te komen voor de kapot gevaren Paddepoelsterbrug. Daarnaast wil het kamerlid weten welke belangen het zwaarste wegen bij de besluitvorming rond het terugplaatsen van de brug en of Rijkswaterstaat verzekerd is tegen schade bij een aanvaring.

Het kamerlid stelde de vragen op aandringen van de gemeenteraadsfractie van D66. Raadslid Tom Rustebiel: “Er is pas in april voor het eerst een bestuurlijk overleg geweest, nadat onze fractie er in de gemeenteraad vragen over stelde. Vorige week nog liet het college weten dat het onderzoek naar herstel nog wat langer duurt. Reden genoeg om aan de bel te trekken bij de minister, omdat Rijkswaterstaat hier uiteindelijk verantwoordelijk voor is”, aldus Rustebiel.

