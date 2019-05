14-05-2019, Wim Henstra 112gr. & ingezonden

Grote brand in Lauwersoog verwoest restaurant (Video)

Lauwersoog - Aan de Zeedijk in Lauwersoog is dinsdagavond om 19:40 uur brand uitgebroken in een restaurant.

Drie dagen na de dag van de garnaal is brand uitgebroken bij Restaurant Waddengenot aan Zee. De brandweer heeft opgeschaald naar grote brand. Vijf jaar geleden ging ook al een ander pand in vlammen op in de haven. Er was ook dit keer geen redden meer aan. Het pand kan als verloren worden beschouwd