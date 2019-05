14-05-2019, Michael Huising - 112Gr.

Monteurs voorkomen erger bij autobrand

Sappemeer - Aan de Borgercompagnie in Sappemeer is dinsdagavond een auto uitgebrand.

Men was aan de auto aan het klussen toen deze vlam vatte. Door snel handelen werd de auto met behulp van een autoambulance naar buiten gereden. De brandweer heeft de brand geblust. Waardoor de brand is ontstaan is niet bekend.