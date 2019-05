14-05-2019, Dennie Gaasendam - 112Gr.

Oudere dame botst tegen museumtrein

Veendam - Op de onbewaakte spoorwegovergang aan de Van Stolbergweg in Veendam is dinsdagavond een auto op de locomotief van de S.T.A.R. trein gebotst.

Het zicht van de oudere dame werd door vermoedelijk de laagstaande zon beperkt waardoor ze de trein niet opmerkte. Ze kwam met haar auto in botsing met de trein. In de trein zaten geen passagiers. De trein was onderweg naar het station in Stadskanaal. De vrouw werd onderzocht in een ambulance maar vervoer naar het ziekenhuis was niet noodzakelijk. Medewerkers van de S.T.A.R. hebben ter plekke de schade zo goed als hersteld. De politie deed onderzoek naar de exacte oorzaak van het ongeval.

De doorgaande weg is langere tijd afgesloten geweest. De auto is afgesleept door een bergingsbedrijf.