15-05-2019, Remco Van Den Berg 112Groningen

Buitenbrand snel geblust door bewoner

Onderdendam - Op de Stadsweg in Onderdendam ontstond woensdagmiddag om 14:30 uur een klein brandje in een houten schuurtje in de tuin nadat de bewoonster onkruid aan het wegbranden was.

De bewoner blustte zelf met een emmer water en een tuinslang, de brandweer deed een korte nacontrole.