17-05-2019, Joey Lameris - 112Groningen.nl & Persbericht Politie Groningen

Nieuw signalement van dader incident Jaagpad & controle (Video)

Groningen - De politie doet op dit moment onderzoek naar een steekincident aan het Jaagpad in Groningen, waarbij dinsdagavond een 27-jarige man uit Groningen is overleden.

Wat is er gebeurd?

Dinsdagavond rond 19.15 uur werd de Stadjer neergestoken op het Jaagpad, achter het nabijgelegen sportcentrum ACLO. De man is op de plaats van het incident aan zijn verwondingen overleden. Het is nog onduidelijk wat zich daarvoor precies heeft afgespeeld.

Opsporingsonderzoek

Er is dinsdagavond direct een rechercheteam gestart met het onderzoek naar dit dodelijke geweldsdelict. Er is een burgernetmelding uit gedaan met het signalement van de verdachte. Daarnaast is forensisch onderzoek gedaan op het plaats delict. Ook is er met meerdere getuigen gesproken, die zich bij de politie hebben gemeld. De binnengekomen meldingen over het signalement van de dader worden onderzocht door het opgestarte rechercheteam, een Team Grootschalige Opsporing (TGO). Het team houdt rekening met diverse scenario’s. Woensdagochtend is door een helikopter opnamen van uit de lucht gemaakt. Woensdagmiddag kamt een specialistisch zoekteam van Veteranen (Veteranen Search Team) de omgeving van de plaats delict uit. Zij gaan daarbij op zoek naar spullen of goederen die van het slachtoffer of van de dader (kunnen) zijn.

Signalement dader



Update

Het TGO zoekt naar een man tussen de 20 en 30 jaar oud. Hij zou tussen de 1.70-1.80 m lang zijn en heeft een Zuid Europees uiterlijk. De man droeg een donkere broek en had een donker petje op zijn hoofd. Hij is na het incident in zuidelijke richting naar de wijken Selwerd en Paddepoel gelopen.

Hardlopende getuige gezocht

De politie is nog op zoek naar een specifieke getuige. Rondom het tijdstip van het incident is er een hardlopende vrouw gezien in de buurt. Zij droeg haar haar in een paardenstaart. Graag komt het rechercheteam met haar in contact. Mogelijk heeft zij meer informatie die kan helpen bij het opsporen van de verdachte.

Wat kunt u doen?

Ziet u iemand die past bij het bovenstaand signalement? Bel dan direct met 112! Heeft u andere informatie over wat dinsdagavond is gebeurd of iets wat met deze zaak te maken kan hebben? Bel dan met 0900-8844 om uw informatie te delen met het rechercheteam.

Update 15-05: De getuige heeft zich woensdagavond bij de politie gemeld.

Extra controle, oogtv.nl":

Er is extra controle van de politie op en rond het Zernikecomplex. Dit vanwege de moord bij het Jaagpad dinsdagavond op de 27-jarige Hidde Bergman die aan het joggen was.

Bergman is vermoedelijk een willekeurig slachtoffer. Hij werd neergestoken. De dader is nog steeds voortvluchtig. Enkele studentensportverenigingen op Zernike adviseren daarom de leden om in groepjes van en naar de sportvelden en zalen te gaan. De moord werd vlakbij de sportvelden en de ACLO op Zernike gepleegd.

De dader is volgens diverse getuigenbeschrijvingen waarschijnlijk een licht getinte man tussen de 20 en 30 jaar oud en 1.70 en 1.80 lang. De moordenaar droeg donkere bovenkleding en een donkere pet. Na zijn daad vluchtte hij in de richting van Selwerd en Paddepoel.

Update 16-05: Het slachtoffer is een 27 jarige man (Hidde Bergman) uit Midwolda, dat meldt RTVNoord.

