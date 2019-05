16-05-2019, Martin Nuver 112Gr. & Patrick Wind

Damsterdiep 1,5 uur dicht na fors gaslek (Video)

Groningen - Een kinderdagverblijf aan het Damsterdiep is donderdagmiddag vanwege een fors gaslek ontruimd. Op dat moment waren er 26 kinderen tot 4 jaar aanwezig waarvan 10 baby`s aldus de eigenaresse van het verblijf.

Voor de kinderen en leidsters was voor opvang 150 meter verderop gezorgd bij een andere opvang, onderling is daar een afspraak over bij calamiteiten.

Het Damsterdiep was 1,5 uur lang volledig afgesloten voor alle verkeer en de brandweer was aanwezig. Enexisheeft het lek gedicht, het was ontstaan door Ziggo dat een glasvezelkabel aanlegde en in een gasleiding boorde. Om 16:00uur was de weg weer vrij enhet pand weer veilig.

Oogtv

Tv Noord

Gezinsbode