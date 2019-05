16-05-2019, Melarno Kraan 112Gr.,

Ongeval in Winschoten

Winschoten - Op de kruising Nassaustraat/Oudewerfslaan in Winschoten was donderdagavond rond 18:15 uur een aanrijding. Niemand raakte gewond.

Een auto botste tegen vermoedelijk een bedrijfsbusje, de oorzaak is onbekend. 1 van de voertuigen was al weg toen wij aankwamen. Meer info ontbreekt.