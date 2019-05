16-05-2019, Joey Lameris - 112Groningen.nl

Grote verkeerscontrole sontplein

Groningen - Donderdagmiddag en avond heeft de politie in Groningen een grote controle gehouden in samenwerking met de belastingdienst, de RDW en de marechaussee.

Zo'n grote controle zoals vandaag wordt vaak één keer per jaar gehouden in Groningen. Langs de Europaweg stonden de zogeheten ANPR auto's, ANPR staat voor Automatic NumberPlate Recognition.

Een ANPR auto scant met een camera kentekens van voorbijrijdende voertuigen.

Als de eigenaar van een gescande auto nog bijvoorbeeld bedragen heeft openstaan bij de belastingdienst komt er een 'hit' in het systeem. Als er een 'hit' op een auto is wordt deze door een motorrijder van de politie meegenomen naar de controleplaats. Hier wordt het één en ander uitgezocht.

Niet alleen auto's met een ANPR hit werden meegenomen naar de controle plaats. Ook auto's en busjes die opvielen door bijvoorbeeld het geluid, het gewicht, of anders.

Eenmaal op de controle plaats werd elke bestuurder ondervonden aan een blaastest. Als dat in orde was werd men meegenomen naar een vak. In het vak werden van allerlei dingen uitgezocht en nagekeken.

Sommige voertuigen werden ook getest op hun geluid en auto's met aanhangers moesten op de weegplaat om het gewicht te bepalen.

Per toeval werd er ook een man aangehouden die, even voordat deze naar de controle plaats werd geleid, een telefoonhoesje had gestolen bij de Mediamarkt. De man in aangehouden en ingesloten op het bureau voor verhoor.

Bij deze controle werden in ieder geval al 10 auto's in beslaggenomen en werden er meerdere aanhoudingen verricht.





De exacte uitslagen van deze controle worden vrijdag bekend gemaakt.Ook was er een controle op de A7 tussen Winschoten en Groningen.