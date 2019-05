18-05-2019, Martin Nuver 112Gr.

Auto over de kop op de A7 (Video)

Hoogkerk - Een automobilist is zaterdagmorgen om 10:05 uur met zijn auto over de kop geslagen op de A7 tussen Hoogkerk en het Julianaplein nabij de nieuwe Mac Donalds.

Het ging om een eenzijdig ongeval. De oorzaak is onbekend. 1 persoon raakte gewond. Een politie helikopter die toevallig in de buurt was maakte wat luchtfoto`s en zette het toestel 2 minuten aan de grond en vloog daarna door naar Leeuwarden. Oogtv