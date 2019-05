18-05-2019, 112Groningen

Woningbrand Gedempte Kattendiep Groningen

Groningen - Op het Gedempte Kattendiep heeft zaterdag om 12:15 uur in een appartement en op het balkon brand gewoed aldus de voorlichter van de brandweer Groningen. De brand was snel uit Meldt Edwin Oosterheerd.

Hoe de brand was ontstaan is niet bekend. Voor zover bekend raakte er niemand gewond. De brandweer heeft de woning geventileerd. Er is rook- en waterschade.