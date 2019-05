18-05-2019, Dennie Gaasendam - 112Groningen.nl

N33 bij Wildervank afgesloten na geschaarde aanhanger met bakstenen

Wildervank - De N33 richting Zuidbroek is ter hoogte van Wildervank afgesloten door een ongeval. Door nog onbekende oorzaak is auto met aanhanger geschaard. Volgens Rijkswaterstaat is van de aanhanger een lading stenen gevallen.