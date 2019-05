18-05-2019, Dennie Gaasendam - 112Groningen.nl

Aftrap Open dag seizoen Brandweer Veendam geslaagd

Veendam - `` Een gezellige drukke dag`` zo omschrijft een brandweerman de open dag die zaterdag werd gehouden bij de kazerne aan de Langeleegte in Veendam. De deuren van de kazerne stonden de hele dag open.

Zowel jong als oud namen een kijkje. Naast demonstraties konden de kinderen ook met water spelen of op de foto in de brandweerwagen. Ook de ambulancedienst stond er met hun wagen.



Klaarstaan voor je buren, voor je dorp, voor de gemeenschap waarin je leeft. Bij brand, bij ongevallen en bij het redden van dieren. Dat is waar je als brandweervrijwilliger voor staat. Ze mogen 24/7 een beroep op jou doen en de andere collega´s in de ploeg. Om deze hulp in de toekomst te kunnen blijven bieden, is de brandweer op zoek naar versterking. Is dit misschien iets voor jou?

Vrijwilligers komen niet alleen bij brand in actie. Als de pieper gaat kan er van alles aan de hand zijn. Ook bij stormschade, rampen, verkeersongevallen wordt de hulp van de brandweer ingeroepen. Ze zijn er voor het redden van mens en dier.