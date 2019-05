19-05-2019, 112Gr.

Hardlopers op de N991

Weiwerd - Op de N911 bij Weiwerd zijn zondagmiddag enkele hardlopers gezien.

De politie werd ingeschakeld en is ter plaatse gegaan om de mannen aan te spreken op het gevaar wat zij veroorzaakten. Het is onbekend of de politie de mannen nog heeft aangetroffen.