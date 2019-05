19-05-2019, Tekst: politie Groningen

Wie herkent de man die dinsdagavond op het Jaagpad in Groningen was?

Groningen - Op dinsdag 14 mei 2019 werd rond 19:15 uur een 27-jarige man uit Groningen op het Jaagpad in Groningen neergestoken. De man overleed ter plaatse aan zijn verwondingen. Wat er exact gebeurd is op het Jaagpad is nog onduidelijk.