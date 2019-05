20-05-2019, Tekst: politie Groningen

Wie herkent deze man, al 80 tips binnen over de compositie tekening

Groningen - Op dinsdag 14 mei 2019 werd rond 19:15 uur een 27-jarige man uit Groningen op het Jaagpad in Groningen neergestoken. De man overleed ter plaatse aan zijn verwondingen. Wat er exact gebeurd is op het Jaagpad is nog onduidelijk.

De politie verspreidt nu een compositietekening van een man die kort daarna op het Jaagpad werd gezien. De politie komt graag in contact met deze man. Zijn rol is nog niet duidelijk.

In de nabijheid van de plaats delict werd kort na het dodelijke steekincident door getuigen een man gezien die liep in de richting van de Ringweg (Plataanlaan). De politie is op zoek naar deze man, daarom is een compositietekening van hem gemaakt. De man droeg die dinsdagavond donkere bovenkleding en een zwarte pet. Hij zou tussen de 20 en 30 jaar oud en tussen de 1.70m en 1.80m lang zijn. Vermoedelijk heeft hij een licht getinte huid.

Denkt u in deze compositietekening iemand of misschien wel uzelf te herkennen? Neemt u dan contact op met de politie. Laat het ook weten als u dinsdagavond 14 mei rond 19:15 uur op of in de buurt van het Jaagpad was en iets heeft gezien dat mogelijk verband kan houden met het onderzoek, of als u andere informatie heeft die het onderzoeksteam verder kan helpen.

Neem contact op met de politie via 0900-8844, of bel anoniem op 0800-7000.

Update:

De compositietekening van de persoon die gezocht wordt in verband met de moord op Het Jaagpad heeft inmiddels al ruim 176 tips opgeleverd. 100 totaal over de zaak en 80 over de compositietekening. Dat laat de politie weten.

“Zondagavond rond 17.45 uur hebben we de tekening online gezet”, vertelt politiewoordvoerder Nathalie Schubart. “Zojuist rond 12.00 uur waren er bij ons als 80 tips(update) binnengekomen. Op dit moment zijn we heel druk bezig om al deze tips te bekijken en na te trekken. Dit willen we heel minutieus en met uiterste precisie uitvoeren.”

Vorige week dinsdag werd een 27-jarige man uit de stad op Het Jaagpad neergestoken. Het slachtoffer overleed ter plaatse aan zijn verwondingen. “Direct zijn we begonnen met een groot onderzoek, maar ook hebben we direct het publiek te hulp gevraagd. Dit heeft inmiddels zo’n honderd tips opgeleverd.” Ondanks dat het bijna een week geleden is dat de moord plaats vond blijft iedere tip volgens Schubart welkom. “Als je iets gezien hebt, hoe klein het volgens jou zelf ook is, laat het gewoon weten. Je kunt ons bereiken op telefoonnummer 0900 88 44.” meldt Oogtv.nl