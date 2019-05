19-05-2019, Martin Nuver - 112Groningen.nl

Cafetaria overvallen Stoepemaheerd Beijum (Video)

Groningen - Zondagavond is een cafetaria aan de Stoepemaheerd in Beijum overvallen. Even voor sluitingstijd rond 22:55 uur kwam er een overvaller de cafetaria binnenstormen. Het geld was net weg uit de kassa, de buit is daardoor gering.

Mogelijk werd er gebruik gemaakt van een (vuur)wapen tijdens de overval. Niemand raakte bij de overval gewond. Het is nog onbekend wat er bij de overval is buitgemaakt. De politie zoekt in de omgeving naar de overvaller. Ook werd er bij de cafetaria sporenonderzoek gedaan door de recherche. Volgens de politie is er één overvaller te voet gevlucht vermoedelijk in de richting van de Sybrandaheerd. Niemand raakte gewond.



Bij tips neem dan contact op met de politie via 0900-8844. Tv Noord Dvhn Oogtv