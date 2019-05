21-05-2019, Oogtv.nl (Bron)& politie.nl

Dertig tips na uitzending Opsporing Verzocht

Groningen - De uitzending van Opsporing Verzocht dinsdagavond heeft dertig nieuwe tips opgeleverd in de zaak van de moord op de 27-jarige Hidde Bergman. Dat meldt Oogtv.nl

De man werd vorige week dinsdag neergestoken op het Jaagpad op de Zernike Campus.

“We zijn blij met deze tipgevers”, laat een woordvoerder weten. “De komende dagen gaan we deze tips analyseren en gaat ons onderzoek verder.” In de uitzending werd uitgelegd wat er tot nu toe bekend is. Videobeelden van het politieonderzoek en de compositietekening die zondag naar buiten werd gebracht, werden geduid door politiewoordvoerder Nathalie Schubart die vanuit de meldkamer in Drachten tekst en uitleg gaf.

Afgelopen maandag liet de politie weten in het belang van het onderzoek niet precies te kunnen vertellen welke onderzoeksmethoden op dit moment allemaal worden ingezet. Wel duidelijk is, is dat publieksinformatie een belangrijke pijler is waarop gebouwd wordt. Het online zetten van een compositietekening van een man die gezocht wordt in verband met de zaak leverde in de eerste achttien uur al 76 tips op.

Daarnaast waren na de moord al zo’n honderd tips binnengekomen. Dinsdag aan het einde van de middag en in het begin van de avond voerde de politie een groot passantenonderzoek uit op het Jaagpad. Voorbijgangers werd daarbij om informatie gevraagd. Ondertussen blijft de politie oproepen dat als je iets gezien hebt, hoe klein en onbelangrijk dit volgens jou zelf ook is, om contact op te nemen op telefoonnummer 0900 88 44.

Update 23:00