21-05-2019, Oogtv.nl (Bron)& politie.nl

Opsporing Verzocht besteed vanavond aandacht aan moordzaak

Groningen - Het televisieprogramma Opsporing Verzocht besteed dinsdagavond aandacht aan de moord op het Jaagpad vorige week dinsdag. Dat heeft de politie maandag bekendgemaakt. Dat schrijft Oogtv.nl.

Op Het Jaagpad werd vorige week dinsdag rond 19.15 uur een 27-jarige man uit de stad neergestoken. Het slachtoffer overleed ter plaatse aan zijn verwondingen. De politie begon direct een groot onderzoek. Op de plaats delict werd technisch en forensisch onderzoek verricht, waarbij onder andere ook een helikopter en een speurhond werd ingezet.

Zondagavond werd door de politie een compositietekening online gezet van een persoon die in verband met de moord gezocht wordt. De politie roept mensen op die in de tekening iemand herkennen, contact op te nemen met de politie. Dit kan op telefoonnummer 0900 88 44 of via Meld Misdaad Anoniem op 0800 7000.