21-05-2019, DitisRoden.nl

Ongeval bij Oosteinde in Roden

Groningen - Maandagmiddag rond de klok van half 4 is er een auto tegen de zijkant van een vrachtwagen aangereden. Dit gebeurde bij de verkeerslichten Noordholt/Oosteinde.

Waarschijnlijk kwam de auto bij de verkeerslichten vandaan vanaf het Oosteinde en de vrachtwagen vanaf de Noordholt richting Peize.

Hoe het ongeluk heeft kunnen gebeuren is niet bekend. Waarschijnlijk is er iemand door het rode licht heen gereden, dit wordt onderzocht. De politie doet onderzoek. De voorkant van de auto was dusdanig beschadigd dat die moest worden weggesleept door de berger.