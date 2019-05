21-05-2019, Marc Zijlstra 112G.

Ontruiming: Lekkage op Chemiepark in Farmsum

Farmsum - Bij het Chemiepark op de Oosterhorn in Farmsum is dinsdagmiddag een klein lek ontstaan in een container bij de fabriek van Teijin Aramid. Medewerkers werden ontruimd en stonden buiten.