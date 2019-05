21-05-2019, Joey Lameris - 112Groningen.nl

Brandweer rukt uit voor brandlucht in ziekenhuis

Groningen - De Groninger brandweer werd dinsdagmiddag rond 17:00 uur opgeroepen voor een automatisch brandalarm bij het Martini Ziekenhuis.

Eenmaal ter plaatse was er sprake van een brandlucht op de vijfde verdieping. De brandweer heeft kort onderzoek gedaan maar konden niks vinden. Na 20 minuten keerde men terug naar de kazerne. Wat de oorzaak van de brandlucht was is onbekend.