21-05-2019, Redactie - 112Groningen.nl

Filter in de brand bij Rixona Warffum

Warffum - De brandweer moest dinsdagmiddag rond 16:25 uur uitrukken voor een brand bij Rixona in Warffum.

Twee blusvoertuigen en een hoogwerker kwamen ter plaatse om de brand te bestrijden. Er bleek een filter van een machine in brand te staan. Even na 17 uur had de brandweer de brand onder controle.