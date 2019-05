22-05-2019, Oogtv.nl (Bron)

Forse aardbeving(3.4) in de Provincie Groningen & actie

Westerwijtwerd - Groningen is woensdagmorgen om 05:45 uur getroffen door de op drie na zwaarste aardbeving. Dat meldt Oogtv.nl en kijkers van onze site voelden het massaal.

Diverse meldingen kwamen binnen van mensen die de beving gevoeld hebben. De beving werd waargenomen rond 05.49. Volgens het KNMI gaat het om een beving met een gemiddelde kracht van 3.4 op de schaal van Richter, waarbij het epicentrum in Westerwijtwerd ligt. De beving werd behalve in de stad in een wijdverspreid gebied gevoeld.

Meldingen komen binnen vanuit Appingedam, maar ook vanuit Ten Boer, Bedum en het Drentse Eelde. “Eerst wat gerommel in de verte, dat vervolgens steeds dichterbij komt en vervolgens onder je huis door rolt. Het hele huis kraakt”, schrijft Bert-Jan Huizing op Twitter. “Hij was in Stad nadrukkelijker te voelen dan in 2012”, meldt Egbert Minnema.

Voor zover bekend heeft de beving geen directe problemen en calamiteiten opgeleverd. Bij de brandweer zijn voorlopig nog geen meldingen binnengekomen. Grip 2 werd er gegeven.

Update: Vanaf 14:00 is er een actie bij een boer aan de Delleweg 24 in Middelstum. Ze zijn het zat. Wij zijn er bij.

