25-05-2019, Oogtv.nl tekst & Martin Nuver 112Gr. & 112Gr. & Video 2 Tonnie Stam

1526 schademeldingen al binnen na aardbeving (2x Video)

Middelstum - Het aantal meldingen van schade bij de Tijdelijke Commissie Mijnbouwschade Groningen na de aardbeving woensdag bij Westerwijtwerd is inmiddels opgelopen naar 1526. Bijna de helft (737) komt uit de gemeente Groningen.

Dat meldt oogtv.

Er waren 58 meldingen van een acuut onveilige situatie, waarvan vijftig adressen zijn bezocht. Negen werden gegrond verklaard. Er werden meteen veiligheidsmaatregelen getroffen.

De aardbeving bij Westerwijtwerd had een kracht van 3,4 op de schaal van Richter en was een van de zwaarste in het gaswinningsgebied.