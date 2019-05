22-05-2019, Facebook Politie Groningen

Diverse auto inbraken in de stad

Groningen - Tussen dinsdagavond 21 mei en woensdagochtend 22 mei jl. zijn er op verschillende locaties in de stad Groningen auto-inbraken gepleegd.

Met name kleinere types auto, bijvoorbeeld Volkswagen up, zijn het doelwit. De ramen worden ingetikt en met name navigatiesystemen worden weggenomen.

De politie is een onderzoek gestart en zijn op zoek naar getuigen. Heeft u iets gehoord of gezien? Meld dat dan via 0900-8844 of anoniem via 0800-7000. Bel direct 112 bij een verdachte situatie om zodoende de pakkans te vergroten.