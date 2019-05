22-05-2019, Facebook Politie Groningen

Boot gestolen in Feerwerd

Feerwerd - Tussen maandag 20 mei 2019 omstreeks 17:00 uur en dinsdag 21 mei 2019 omstreeks 11:00 uur is er een boot op een trailer weggenomen aan de Onnesweg te Feerwerd.

De trailer met boot, genaamd Nicki420, kleur blauw, stond daar geparkeerd tussen twee schuren. Mogelijk heeft iemand iets gezien of gehoord of heeft iemand de trailer, met de boot erop, zien rijden na afgelopen dinsdag. Mocht dit zo zijn, meldt u dan via 0900-8844.

Anoniem melden mag ook via 0800-7000 of via www.meldmisdaadanoniem.nl