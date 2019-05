22-05-2019, Jordi Haverdings/InfoLeek.nl

Brandweer blust buitenbrand in Leek

Leek - De Leekster brandweer is woensdagavond opgeroepen voor een buitenbrand aan de Oranjerie.

Ter plaats was, aldus de politie, door vermoedelijk brandstichting een aantal grofvuil containers in brand gestoken. De brand die vlak naast de bosjes was, zorgde voor forse rookontwikkeling in de buurt.

De politie heeft nog geprobeerd de brand te blussen maar dit lukte niet. De brandweer heeft met één straal hoge druk de brand geblust.