23-05-2019, Joey Lameris & Martin Nuver - 112Groningen.nl

Brand onder de motorkap in parkeergarage

Groningen - Donderdagochtend omstreeks 10:45 uur werd de brandweer van de stad opgeroepen voor een autobrand aan Het Hout in Groningen.

In een parkeergarage had een auto vlam gevat onder de motorkap. Door een snelle inzet van de brandweer is ergere schade voorkomen. Hoe de brand is ontstaan is onbekend.