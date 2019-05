23-05-2019, Martin Nuver 112Gr.

Actueel: Berovingen Haren a.s dinsdag in Opsporing Verzocht (Video)

Haren - Drie berovingen op straat in Haren (maart en april) worden dinsdag a.s. behandeld in het programma Opsporing Verzocht van de Avro. Bij de berovingen door meerdere daders werd geweld gebruikt. Meldt Harendekrant.nl

De zaken zijn in onderzoek bij de politie en worden zo belangrijk geacht dat ze in Opsporing Verzocht ruime aandacht krijgen. Ook waren ze in Eelde(10:30 uur) voor opnames.

De opnamen werden vandaag gemaakt in het centrum van Haren en langs het Westerveen (het stille fietspad nabij Scharlakenhof). Deze berovingen (23 en 28 april) werden gereconstrueerd.

DE BEROVINGEN

Het gaat om drie berovingen in Haren.

1.Rijksstraatweg centrum Haren 30 maart

In de nacht van vrijdag op zaterdag (29-30 maart), zijn twee jongens overvallen in het centrum van Haren. Dat gebeurde ter hoogte van de Action. De politie vraagt om getuigen en om tips om de daders te kunnen opsporen. De twee slachtoffers waren onderweg van de stad naar huis en wilden een sigaret roken op de bankjes voor de dorpskerk. Deze waren echter bezet met ongeveer zes jongens met fietsen en scooters. Ze fietsten dus verder en stopten bij de Action om alsnog een sigaret te gaan roken. Op dat moment komen de jongens die zij eerder bij de dorpskerk zagen aanrennen. Ze eisten geld en sigaretten van de slachtoffers. Toen deze weigerden ontstond een vechtpartij waarbij één van de slachtoffers tot bloedens toe is geslagen. Hij moest zich in het ziekenhuis laten behandelen.

2.Westerveen 23 april

In de late avond van 23 april fietste een man over Westerveen en werd daar door twee jongens van zijn fiets getrokken en mishandeld. Ze eisten zijn bezittingen op, zoals telefoon en portemonnee. Ze hebben de man daarbij geschopt en tot bloedens toe in het gezicht geslagen. Na de beroving zijn de daders per fiets gevlucht in de richting van Glimmen.

3.Westerveen 28 april

In de late avond van 28 april fietste een man langs het stille fietspad tussen Scharlakenhof en Westerveen en werd nabij het bankje door drie belagers aangevallen. Deze jongens droegen bivakmutsen, eisten telefoon en portemonnee. Het slachtoffer verzette zich en weigerde mee te werken. Er ontstond een worsteling waarbij de man gewond raakte aan het gezicht. Toen één van de daders een fors mes tevoorschijn haalde zag hij kans te ontsnappen en rende weg in de richting van Westerveen, waar hij aanbelde voor hulp. Een dag later werd zijn fiets, die door de vluchtende daders was meegenomen, teruggevonden in een greppel aan de Ruigelaan in Haren.

De recherche heeft de drie zaken in onderzoek en betrek hier trouwens ook nog een mishandeling bij in Eelde, die eerder in maart had plaatsgevonden. Het is niet duidelijk of het om dezelfde daders gaat. De zaken worden ernstig genoeg bevonden om ze nu te behandelen in het programma Opsporing Verzocht (dinsdag 28 mei 20.30 uur NPO 1).

IS ER ZICHT OP DE DADERS?



De politie doet weinig mededelingen over de zaken in het belang van het onderzoek. Uit eigen onderzoek krijgt de redactie van deze krant de indruk dat het gaat om jonge daders, die in de omgeving bekend moeten zijn. Het Westerveen is geen bekende doorgaande weg en het stille fietspad is vooral bij inwoners van Haren en Glimmen bekend. Het is aan te nemen dat deze groep jongens uit Haren, Glimmen of directe omgeving komt.

WIE HEEFT INFORMATIE?



Als de jonge daders uit de directe omgeving komen, moeten er mensen (ouders) zijn die over de berovingen hebben horen spreken. Ook kunnen er jongeren zijn, die de daders kennen, maar hun informatie nog niet met de politie hebben (durven) delen. De politie hoopt dat de ernst van deze berovingen nu doordringt en dat mensen alsnog contact opnemen met de politie.

Welke namen heeft u horen noemen? Heeft u informatie die de politie kan helpen deze overvallers aan te houden? Laat uw geweten spreken en bel 0900-8844. Wilt u uw informatie liever delen met de redactie van Haren de Krant, dan kunt u een mail sturen naar redactie@harendekrant.nl. Let op: deze tips worden uiteindelijk ook aan de politie doorgespeeld, desnoods anoniem.

Zie ook Harendekrant.nl