23-05-2019, Meternieuws.nl Youtube

Ongeval letsel in Zuidlaren (Video)

Zuidlaren - Bij een ongeval tussen vier personenauto’s op de kruising Havenstraat met de Hunzeweg in Zuidlaren is een personenauto over de kop gevlogen.

Door een voorrangsfout kwamen de voertuigen met elkaar in botsing met een ravage tot gevolg. Drie personen raakten bij het ongeval gewond.