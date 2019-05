23-05-2019, Joey Lameris - 112Groningen.nl

Brandweer rukt twee keer uit voor gaslucht

Groningen - De brandweer werd donderdagavond gealarmeerd voor een mogelijke gaslucht aan de Poortstraat nabij de Bedumerweg.

Buurtbewoners roken al een tijdje een vreemde lucht en vertrouwden het niet. De brandweer heeft verschillende metingen gedaan maar konden niks vinden.



Toen de brandweer de gaslucht aan de Poortstraat had afgerond werden zij opnieuw opgeroepen voor een gaslucht. De brandweer was snel ter plaatse aan de Korreweg. Ook hier heeft men metingen verricht maar konden niks vinden.



Na een half uur kon men weer terug naar de kazerne. Wat bij biede incidenten de oorzaak was van de lucht is onbekend.