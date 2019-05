24-05-2019, politie.nl, bron & foto politie

Identiteit verdachte mishandeling buschauffeur nu bekend!

Groningen - Een buschauffeur van lijn 15 in Groningen kreeg van een ontevreden passagier een kopstoot en werd vervolgens geslagen.

Afbeeldingen van de verdachte werden eerst onherkenbaar gepubliceerd. De identiteit van deze verdachte is nog steeds niet bekend en nu worden de beelden van hem herkenbaar getoond

Op woensdag 13 maart tussen 09.30 en 10.10 uur werd een buschauffeur van lijn 15 in Groningen mishandeld door een passagier. Bij de halte Zernike–Noord, verlieten veel passagiers de bus. Nadat de bus weg reed liep een passagier die nog in de bus zat naar de chauffeur. Ook riep hij dat de bus moest stoppen.

De chauffeur van de bus gaf aan dat hij bijna bij de volgende halte was en dat de man hier kon uitstappen. De passagier werd kwaad en er ontstond een dreigende situatie. Bij de volgende halte stopte de bus. De passagier wond zich vreselijk op en gaf de chauffeur een kopstoot. Toen de chauffeur zich verweerde werd hij door de passagier geslagen. Meerdere passagiers in de bus spraken de verdachte aan op zijn gedrag. Uiteindelijk verliet hij de bus.

De buschauffeur raakte gewond en is door een huisarts behandeld. De bewakingscamera in de bus maakte opnames van de verdachte en de mishandeling.

Update: Vrijdagmiddag wist de politie wie de verdachte was.

Tweet:

Eerder vandaag zijn via http://politie.nl beelden gepubliceerd van een man die in maart een buschauffeur mishandelde. Dat gebeurde in #Groningen. Nav verschillende reacties weten we inmiddels wie de verdachte is. Om die reden worden de beelden offline gehaald.