24-05-2019, Marc Zijlstra 112G.

Lek in machinekamer van schip laat brandweer uitrukken

Overschild - Bij de Bloemhofbrug op de Meenteweg in Overschild moest de brandweer vrijdagmorgen om 07:30 uur in actie komen.

Er was door nog onbekende oorzaak een lek ontstaan in de machinekamer in het leidingwerk ballast systeem. Brandweer is met de schipper in een waadpak de machinekamer in gegaan om het lek te dichten, er is een schip uit Delfzijl gekomen om de boot leeg te pompen omdat er olie in het water zat.