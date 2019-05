24-05-2019, Oogtv.nl (Bron)

Controle bij autogarages

Groningen - De gemeente, de politie en meerdere overheidsinspecties hebben donderdagmiddag een grote controle uitgevoerd bij 13 auto-garagebedrijven in Groningen. Dat meldt Oogtv.nl

Daarbij werden onder andere een hennepkwekerij en mogelijk gestolen voertuigen aangetroffen en diverse milieu- en arbeidsdelicten geconstateerd.(o.a Timpweg Groningen werd gecontroleerd)



De gemeente spreekt zelf niet over gestolen voertuigen, maar over ‘onregelmatigheden in het digitale opkopersregister.” Dit register is bedoeld om diefstal op te sporen. Op basis van de geconstateerde overtredingen heeft een aantal bedrijven direct een sanctie opgelegd gekregen van de gemeente. Andere zaken worden de komende tijd nader onderzocht en kunnen later leiden tot maatregelen.

Burgemeester Peter den Oudsten is blij met het succes van de actie: “Hiermee geven we als overheid het signaal af dat we toezien op de wetten en regels waar iedereen zich aan te houden heeft. Bovendien geeft het ons goed inzicht in de aard en omvang van ondermijning in onze gemeente.”

De handhavers tijdens deze controle waren afkomstig van de gemeente, politie, Inspectie SZW, RDW en het LIV (Landelijk Informatiecentrum voor Voertuigcriminaliteit). Volgens de gemeente Groningen is, na een grondige voorbereiding, op basis verschillende indicatoren een lijst opgesteld met bedrijven die in aanmerking kwamen voor een controle.

De gemeente zegt de komende periode bij meer binnen branches op bezoek te gaan waarbij aanwijzingen zijn dat ze vatbaar zijn voor ‘ondermijnende criminaliteit’.