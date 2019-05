24-05-2019, Marc Zijlstra 112G.

Rookontwikkeling bij Gamma in Appingedam

Appingedam - Op de Farmsumerweg in Appingedam werd vrijdagmiddag een brand gemeld bij de Gamma. De BHV ontruimde de zaak gelijk. Er waren werkzaamheden op het dak gaande.

Er hing wat lichte rook in de kantine van het bedrijf. Aldus Arvid Klijzing. De tweede Ts keerde al snel terug. Na controle met een hoogwerker werd er niets gevonden. Er was dus geen brand in de zaak.