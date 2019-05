25-05-2019, Patrick Wind 112Gr.

Ongeval Groningerweg Zuidwolde (Video)

Zuidwolde - Op de Groningerweg nabij Zuidwolde is zaterdagmorgen om 11:45 uur een man met zijn auto tegen een boom gereden, de oorzaak is nog onbekend. Het gaat om een eenzijdig ongeval.

Hij zat mechanisch bekneld en werd nadat de deur was verwijderd voorzichtig uit de auto gehaald. Hij ging voor onderzoek naar het UMCG. De schade aan de auto is fors. De weg was afgesloten. Poort heeft de auto geborgen.